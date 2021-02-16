Hükümetler birbirine girdi! Türkiye’nin yakaladığı DEAŞ’lı terörist diplomatik krize yol açtı

DEAŞ teröristinin yarattığı bu diplomatik kriz, Batılı devletlerin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tavrını da gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canla başla çalışarak ele geçirdiği ve sınır dışı ettiği terör örgütü üyeleri, daha önce de iade edildikleri ülkeler tarafından denetimsizce serbest bırakılmıştı. Türkiye tarafından yakalanan DEAŞ'lı teröristler, AB ülkelerinin sorumsuz tavırları nedeniyle Belçika, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde terör eylemi düzenlemişti.