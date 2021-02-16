Hükümetler birbirine girdi! Türkiye’nin yakaladığı DEAŞ’lı terörist diplomatik krize yol açtı

Türkiye'nin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışırken yakaladığı Yeni Zelanda uyruklu DEAŞ teröristi, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında gerilime neden oldu. Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişinin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandığı, aralarından 26 yaşındaki 26 yaşındaki S.A. isimli kadının, mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendiği bilgisi yer almıştı. DEAŞ mensubu Yeni Zelanda uyruklu kadın teröristin adliyeye sevk edilmesinin ardından yaşanan yeni bir gelişme, Batılı devletlerin terörle mücadele konusundaki sorumsuz tavrını gözler önüne serdi.
TERÖRİSTİN SORUMLULUĞUNU ALMAKTAN KAÇINIYORLAR
Yeni Zelanda uyruklu kadın teröristin aynı zamanda Avustralya vatandaşlığının da olduğunun tespitinin ardından Avustralya hükümeti, DEAŞ teröristinin vatandaşlığını iptal etti. Hükümetin adeta sorumluluğu üzerinden atmak için gerçekleştirdiği bu hızlı hamle, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinde Ardern tarafından tepkiyle karşılandı.
Avustralya'nın S.A.'nın vatandaşlığını tek taraflı olarak iptal etmesi karşısında açıklamalarda bulunan Ardern, Avustralya'nın sorumluluktan kaçtığını söyledi. DEAŞ'lı teröristin 6 yaşından beri Yeni Zelanda'da yaşamadığını söyleyen Ardern, teröristin sorumluluğunun tamamen Yeni Zelanda'ya kalmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.
TERÖRLE MÜCADELEDE İKİYÜZLÜ TAVIR
Ardern'in sözlerine yanıt veren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yasalar gereği terörist faaliyetlerde bulunan ve çifte vatandaşlığa sahip kişilerin vatandaşlığının "otomatik" olarak iptal edildiğini açıkladı.
DEAŞ teröristinin yarattığı bu diplomatik kriz, Batılı devletlerin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tavrını da gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canla başla çalışarak ele geçirdiği ve sınır dışı ettiği terör örgütü üyeleri, daha önce de iade edildikleri ülkeler tarafından denetimsizce serbest bırakılmıştı. Türkiye tarafından yakalanan DEAŞ'lı teröristler, AB ülkelerinin sorumsuz tavırları nedeniyle Belçika, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde terör eylemi düzenlemişti.