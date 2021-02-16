İngiltere’de koronavirüs ticareti! Karantinadakilerden ek ücret alınıyor

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan İngiltere'de, son getirilen karantina uygulaması konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin ödeyeceklerini söylemesini ardından uygulanmaya başlanan yeni önlem paketi oldukça konuşuluyor.
OTEL KARANTİNASI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Hancock'un duyurduğu, zorunlu karantina uygulaması çerçevesinde İngiliz hükümeti, havalimanlarının çevresinde bulunan 16 otelden 4 bin 600 oda için sözleşme imzalamıştı. Yüksek risk kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcuların, 10 gününe 1750 sterlin vereceği karantina uygulaması konuşulmaya devam ederken, belirlenen yeni rakam, oldukça tepki çekti.
POZİTİF ÇIKANDAN EK ÜCRET
Açıklanan yeni önlem paketine göre 10 günlük otel karantinası sırasında korona pozitif çıkan kişiler, otel ücretine ek olarak 1.200 sterlin daha ödemek zorunda kalacak.
10 günlük karantinada iki kez koronavirüs testi yapılacak olak kişiler, bu testler için olan ücreti de kendileri ödüyordu.İngiltere tedbirleri artırıyor: Yasaklı ülkelerden geldiğini gizleyenlere hapis cezası...