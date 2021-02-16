İngiltere’de koronavirüs ticareti! Karantinadakilerden ek ücret alınıyor

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan İngiltere'de, son getirilen karantina uygulaması konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin ödeyeceklerini söylemesini ardından uygulanmaya başlanan yeni önlem paketi oldukça konuşuluyor.