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, aşısının AB'de kullanımı için başvuruda bulundu

Johnson and Johnson firması, yeni tip (Kovid-19) salgınına aşı "Janssen" adlı aşının 'nde kullanımı için başvuruda bulundu. , EMA’ya başvuruda bulunan 4’üncü aşı adayı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 21:21 Son Güncelleme: 16.2.2021 21:30 ABONE OL
Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için başvuruda bulundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlarken, sevindiren bir haber daha geldi.

JOHNSON AND JOHNSON AB ONAYI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Bir aşı üreticisi daha Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson & Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International NV'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının AB'de kullanımı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "EMA'ya bağlı İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi, (CHMP) 'Janssen' olarak bilinen aşıyı hızlandırılmış bir zaman çizelgesi altında değerlendirecektir. Komite, şirketin aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi hakkındaki verilerinin yeterince kapsamlı ve sağlam olması koşuluyla Mart 2021'in ortasına kadar bir görüş yayınlayabilir" denildi.

TEK DOZ OLARAK UYGULANIYOR

Janssen, birçok aşıdan farklı olarak tek doz olarak uygulanırken, aşının Covid-19'a karşı korumada yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirilmişti.
Öte yandan EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının AB'de kullanımı konusunda tavsiye kararı vermişti. Johnson & Johnson, EMA'ya başvuruda bulunan 4'üncü aşı adayı oldu.

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Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için başvuruda bulundu
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