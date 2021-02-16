Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için başvuruda bulundu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlarken, sevindiren bir haber daha geldi.

JOHNSON AND JOHNSON AB ONAYI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Bir aşı üreticisi daha Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson & Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International NV'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının AB'de kullanımı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "EMA'ya bağlı İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi, (CHMP) 'Janssen' olarak bilinen aşıyı hızlandırılmış bir zaman çizelgesi altında değerlendirecektir. Komite, şirketin aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi hakkındaki verilerinin yeterince kapsamlı ve sağlam olması koşuluyla Mart 2021'in ortasına kadar bir görüş yayınlayabilir" denildi.