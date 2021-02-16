Netanyahu’dan flaş Biden çıkışı! '40 yıllık dostuz ama…'

ABD'de yaşanan yönetim değişiminin, dünya ülkeleri arasında en çok etkilediği ülkelerden biri şüphesiz İsrail oldu. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin politik desteğini arkasına alan, bu destekle tartışma yaratan Orta Doğu politikalarına imza atan, İsrail'in başkentini Kudüs'e taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke ile yürüttüğü çıkar ilişkilerini korumak için hazırlıklara başladı.

"BIDEN'LA FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi. Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı.