Netanyahu’dan flaş Biden çıkışı! '40 yıllık dostuz ama…'

ABD'de yaşanan yönetim değişiminin, dünya ülkeleri arasında en çok etkilediği ülkelerden biri şüphesiz İsrail oldu. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin politik desteğini arkasına alan, bu destekle tartışma yaratan Orta Doğu politikalarına imza atan, İsrail'in başkentini Kudüs'e taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke ile yürüttüğü çıkar ilişkilerini korumak için hazırlıklara başladı.
"BIDEN'LA FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"
Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi. Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı.
Netanyahu İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"40 YILLIK İLİŞKİMİZ VAR AMA HALA ARAMADI"
ABD Başkanı'nın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.
4 HAFTA ÖNCE ARAMALIYDI...
ABD Başkanı'nın göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.