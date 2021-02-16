Son dakika... DSÖ'den çarpıcı koronavirüs açıklaması: Yangın sönmedi ama...

YANGIN SÖNMEDİ AMA BOYUTUNU KÜÇÜLTTÜK

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.

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