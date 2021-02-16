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Son dakika... 'den çarpıcı açıklaması: Yangın sönmedi ama...

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Ghebreyesus, ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayılarının mutasyonlu virüse rağmen düşüş eğiliminde olduğunu ifade ederken basit önlemlere dikkat çekti. "Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük." diyen Ghebreyesus, önemli açıklamalarda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:27 Son Güncelleme: 16.2.2021 12:52 ABONE OL
Son dakika... DSÖ'den çarpıcı koronavirüs açıklaması: Yangın sönmedi ama...

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,'tan koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Ghebreyesus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirirken kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ghebreyesus, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya genelinde vaka sayısının arka arkaya 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.

YANGIN SÖNMEDİ AMA BOYUTUNU KÜÇÜLTTÜK

Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile Kovid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek." paylaşımında bulundu.

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Son dakika... DSÖ'den çarpıcı koronavirüs açıklaması: Yangın sönmedi ama...
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