Son dakika haberi... Ankara Başsavcılığı’ndan Erdoğan'ı hedef alan faşist Wilders’a soruşturma!

Son dakika haberi... Hollanda'da, İslam karşıtı nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı Geert Wilders'in başkan Erdoğan'a yönelik çirkin açıklamaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ERDOĞAN'A YÖNELİK HADDİ AŞAN İFADELERE SORUŞTURMA

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:" Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır."

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