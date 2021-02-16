Teksas’ta kış fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle 4.4 milyon kişi elektriksiz kalırken, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle 4.4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Houston'daki bir karayolunda 11 kişinin ölü bulunduğu belirtildi. Ön soruşturmaya göre ölümlerin soğuk hava nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

SU VE ELEKTRİĞİN NE ZAMAN SAĞLANACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Abilene kentinde dün akşam yerel saatle 19.00'da elektrik kesintileri yaşandığı, bu nedenle suların kesildiği belirtildi. Şehir yetkilileri su ve elektriğin yeniden ne zaman sağlanacağına ilişkin açıklama yapmadı.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Teksas eyaletinin doğusu ve Ohio eyaleti arasında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

ABD genelinde 11 Şubat'tan bu yana yollarda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.