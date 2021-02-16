Ya sessizler ya da ‘ama’lı konuşuyorlar

Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşına yönelik vahşetine sessiz kalan ya da geçiştirmeye çalışan ülkelere tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi anlayışı devam ediyor. Ya sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu. Çavuşoğlu katliama ilişkin sosyal medyadan Türkçe ve İngilizce paylaşımında, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" dedi. Çavuşoğlu'nun paylaşımından 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için sorunlu bir başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız" diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, mevkidaşına ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin açıklama yaparak "Blinken, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ile Blinken terörizmle mücadele, S-400 ve bölgesel konuları da görüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelerle tepki gösterdi: "PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarf ediyorlar."Dışışleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün (dün) bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.TERÖR örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin ardından birçok ülke ve Türkiye'deki yabancı misyonlardan kınama ve taziye mesajları geldi.Katar Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'nin acısının derinden paylaşıldığını belirti.İngiltere, Pakistan, Avustralya, İtalya, Hollanda ve Afganistan'ın Ankara büyükelçileri, taziye mesajı yayınladı.