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Yanardağda hareketlilik artan 'de bölge halkı tahliye edildi

'de bulunan Taal Yanardağı'nda son 24 saatte hareketliliğin artması üzerine adadaki bölge sakinleri tahliye edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:49 Son Güncelleme: 16.2.2021 12:50 ABONE OL
Yanardağda hareketlilik artan Filipinler'de bölge halkı tahliye edildi

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 311 metre yüksekliğindeki Taal Yanardağı'nda son 24 saatte hareketliliğin arttığı duyuruldu. Yanardağ için tehlike seviyesi 1'e yükseltilirken, bu durumun "anormal" olduğu vurgulandı ve yanardağın bulunduğu adadaki bölge sakinleri için tahliye emri verildi. Bölge sakinleri, Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) ekipleri tarafından güvenli bölgelere götürülmeye başlandı.

Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

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Yanardağda hareketlilik artan Filipinler'de bölge halkı tahliye edildi
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