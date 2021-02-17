ABD'den teröre ikircikli yaklaşım! "Ödül koymak yetmez, gereğini yap"

24 SAAT İÇİNDE AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER

ABD'nin son skandal adımı Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit düşmesiyle ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" şeklinde açıklama yapması oldu. Açıklama üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde, "Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi" ifadelerine yer verdi.

ABD KANUNLARINA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219'uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etti. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK'yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine aldı.