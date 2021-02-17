ABD'den teröre ikircikli yaklaşım! "Ödül koymak yetmez, gereğini yap"

Binlerce tır tank ve mühimmatı Kuzey Irak'taki teröristlere gönderen, Suriye'nin Kuzeyinde terörist YPG unsurlarını finanse eden ve terör örgütü YPG'ye olan desteğini saklamayan ABD, 2018'de 'adalet için ödül' programı kapsamında PKK üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon dolar ödül koyarak terörle mücadele ettiği şeklinde izlenim yaratmak istedi. Karar, dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar'ın Ankara temaslarında alındı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde bir açıklama yayınlanarak 'NATO müttefiki Türkiye ile terörle işbirliğine değer verildiği' belirtildi. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Ocak 2019'da "YPG, PKK'nın siyasi koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" sözleriyle terör örgütleri arasındaki ilişkiyi teyit etti. Aynı ABD, başka bir tarihte terörist başı Öcalan'la yakın ilişkisi kanıtlanan Mazlum Abdi kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i muhatap alarak bir NATO müttefikine yakışmayan tavır sergiledi.
24 SAAT İÇİNDE AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER
ABD'nin son skandal adımı Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit düşmesiyle ilgili "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" şeklinde açıklama yapması oldu. Açıklama üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde, "Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi" ifadelerine yer verdi.
ABD KANUNLARINA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ
ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219'uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etti. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK'yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine aldı.