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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , bugün yapılacak öncesinde İngiltere Savunma Bakanı ile telefonda görüştü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 16:47 Son Güncelleme: 17.2.2021 17:00 ABONE OL
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti" denildi.

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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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