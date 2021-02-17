Batı medyasının sinsi PKK oyunu

Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinin ardından Batı medyası yine 'satır arası' oyunlarına başladı. PKK'nın 13 kişiyi katletmesini haberleştiren bazı yayın organları gerçekleri açık açık yazmak yerine cümlelerin aralarına sıkıştırmayı tercih ediyor. Haberlerde terör örgütü PKK hakkındaki gerçekleri başlıklarında ya da spotlarında vermek yerine satır aralarına sıkıştırıyorlar. Başlığında "Kürt militanlar" ifadesini kullanan NYT gazetesinde PKK'nın YPG ile teması ise sadece bir cümle içinde geçirildi. Aynı haberde PKK'nın geçmişten günümüze sık sık yol kesip sivilleri kaçırdığı da kısaca geçirildi. İngiliz Guardian gazetesinde de ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğü ancak Suriye'de PKK ile bağlantılı YPG'yi desteklediği bir cümleyle aktarıldı. Bloomberg de terör örgütü PKK'nın Suriye'de YPG ile bağlantılı olduğunu yine satır aralarında okuyucularına aktardı.RUSYA'NIN Ankara Büyükelçiliği, Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız" mesajı verdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'nın sert tepkisinden sonra geri adım attı. Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.