Bu lanetli faşist insanlığa düşmandır

Her fırsatta Avrupa'daki Türkiye düşmanlığının faşist boyutunu ortaya koyan Hollanda'daki ırkçı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders yine tüm ırkçılığını gözler önüne serdi. Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözleri tepkiyle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımı nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi" paylaşımında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu" ifadesini kullandı. Çelik, şunları kaydetti: "Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler, mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ırkçı Geert Wilders için 'embesil' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da şunları ifade etti: "Geert Wilders ve onun neşeli neo-Naziler grubunun söylediği hiçbir söz, hiçbir şey ifade etmedi. Türkiye ve Avrupa'daki Türk toplumu her zaman terörizme ve aşırılığa karşı bir siper olmuştur. Aksini söylemek ırkçılığa ve İslamofobiye hizmet etmektir."