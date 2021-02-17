Dünya beşik gibi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde hafta sonu meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 160 kişinin yaralandığı, 1700 binada hasar oluştuğu ifade edildi. Önceki gece Fukuşima açıklarında yerel saatle 21.29'da 50 kilometre derinlikte 5.3 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre 7.3'lük depremden şimdiye kadar 80 civarında artçı deprem oldu.Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karaburun açıklarında saat 9.24'teki sarsıntı 7.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Öte yandan Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen depremde can kaybı yaşanmadı.