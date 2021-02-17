30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek olan yeni tasarıda, terörle mücadele ilgili maddeler oldukça dikkat çekti. Buna göre teröre destek veren ve herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin kamu ile teması yasaklanacak.

Fransa’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok | Video

Terörle bağlantısı olan kişilere parti, dernek, kulüp, birlik veya sendikalarda yer alma izninin verilmemesini öngören tasarının bu maddeleri ilgi uyandırdı.