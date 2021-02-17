Fransa'da ayrılıkçı olarak yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Özellikle Müslümanları hedef alan yasada, Ulusal Meclis'te onaylanmasının ardından oldukça ses getiren tasarıda çocukların evde eğitim almasına yasak getirme, kamu yararına çalışan özel şirketlerde başörtüsü takma yasağı gibi tepki çeken ifadeler de yer alıyor.
TERÖR BAĞLANTISI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Derneklerin "ayrılıkçı" fikirlere sahip olduğunun tespit edilmesinin ardından kapatılabilmesine de izin verilen tasarıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek olan yeni tasarıda, terörle mücadele ilgili maddeler oldukça dikkat çekti. Buna göre teröre destek veren ve herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin kamu ile teması yasaklanacak.
Fransa’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok | Video
Terörle bağlantısı olan kişilere parti, dernek, kulüp, birlik veya sendikalarda yer alma izninin verilmemesini öngören tasarının bu maddeleri ilgi uyandırdı.
Teröre destek veren kişilerin "parti ve sendikalara üye olamayacağı" maddelerini içeren tasarı, ilerleyen zamanlarda, meclis kürsüsünde açıkça PKK/YPG terör propagandası yapan Fransız hükümetini oldukça zorlayacağa benziyor.