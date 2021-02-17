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’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok

Parlamentosu’nda kabul edilen terörle mücadele yasa tasarısı, konuşulmaya devam ediyor. İçerdiği İslam karşıtı unsurlar nedeniyle oldukça tepki çeken tasarıda ortaya çıkan yeni ayrıntılarsa PKK terör örgütüyle bağlantılı isimleri zorlayacak cinsten. Buna göre teröre destek veren kişiler, halkla temas eden görevleri yürütemeyecek, parti ve sendikalara üye olamayacak.

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Giriş Tarihi: 17.2.2021 17:00 Son Güncelleme: 17.2.2021 17:08 ABONE OL
Fransa’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok

Fransa'da ayrılıkçı olarak yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Özellikle Müslümanları hedef alan yasada, Ulusal Meclis'te onaylanmasının ardından oldukça ses getiren tasarıda çocukların evde eğitim almasına yasak getirme, kamu yararına çalışan özel şirketlerde başörtüsü takma yasağı gibi tepki çeken ifadeler de yer alıyor.

TERÖR BAĞLANTISI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Derneklerin "ayrılıkçı" fikirlere sahip olduğunun tespit edilmesinin ardından kapatılabilmesine de izin verilen tasarıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek olan yeni tasarıda, terörle mücadele ilgili maddeler oldukça dikkat çekti. Buna göre teröre destek veren ve herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin kamu ile teması yasaklanacak.

Fransa’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok | Video

Terörle bağlantısı olan kişilere parti, dernek, kulüp, birlik veya sendikalarda yer alma izninin verilmemesini öngören tasarının bu maddeleri ilgi uyandırdı.

Teröre destek veren kişilerin "parti ve sendikalara üye olamayacağı" maddelerini içeren tasarı, ilerleyen zamanlarda, meclis kürsüsünde açıkça PKK/YPG terör propagandası yapan Fransız hükümetini oldukça zorlayacağa benziyor.

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Fransa’da ayrılıkçı yasa tasarısında ‘terör bağlantısı’ yasağı: O kişilere halkla temas yok
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