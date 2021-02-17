Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 23:52 ABONE OL
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 311 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 122'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 18 artışla 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 974 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1499 artışla 245 bin 737'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 406 bin 172'ye yükseldi, bunlardan 923 bin 289'una ikinci doz aşı yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA