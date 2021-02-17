Hindistan’da koronavirüs rakamları şoke etti! Bilim insanları şaşkın

Koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle hızla devam ediyor. Dünya genelinde başlatılan koronavirüs aşı uygulamaları her ne kadar geçici bir rahatlama sağlasa da, yeni varyantların ortaya çıkışı, görülen vakaları dünya genelinde artışa geçirdi.
VAKA SAYILARINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ
Neredeyse her ülkeden, giderek yükselen vaka ve ölüm sayılarına dair korkutan haberler gelirken koronavirüs salgınının etkisinin yoğun biçimde hissedildiği Hindistan'dan şaşırtan haberler geldi.
Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsün ölümcül etkisinin en yoğun hissedildiği coğrafyalardan biri olan, aylar boyunca kaydedilen yüksek rakamlar nedeniyle salgının merkezi haline gelen ABD'yi bile geride bırakabilecek noktaya gelen Hindistan'da, vaka sayıları şoke eden bir biçimde düşüşe geçti.
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLABİLİR
Geçtiğimiz eylül ayından itibaren düşüşün gözlemlendiği ülkede vaka sayıları, günde 100 binlerden 11 binlere kadar geriledi. Ancak yaşanan bu keskin düşüş, bilim insanlarını oldukça şaşırttı.
Oldukça kalabalık olan nüfusu ve hijyenik olmayan yaşam koşulları ve yetersiz bir sağlık sistemine sahip olmasıyla bilinen ülkede, koronavirüs vakalarındaki bu keskin düşüş, akıllarda soru işareti yarattı. Her ne kadar maske kullanımı ülke genelinde yaygın olsa da yaşanan bu dramatik düşüş, sürü bağışıklığı ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
BİLİM DÜNYASI İÇİN UMUT OLDU
Koronavirüs uzmanlarına göre sadece maske kullanımının bu etkiyi doğurması mümkün değilken, sürü bağışıklığının yanı sıra koronavirüse karşı genetik bir bağışıklığın da olma ihtimali, pandemiyle mücadelede dünya ülkelerine de bir umut ışığı doğurdu.
Şimdiye dek yaklaşık 11 milyon kişinin koronavirüse yakalandığı, 156 bin kişininse hayatını kaybettiği ülkede yaşanan bu keskin dönüşümün nedeni araştırılmaya devam ederken, uzmanlar bunun yeni bir dönüşümün başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.