Hindistan’da koronavirüs rakamları şoke etti! Bilim insanları şaşkın

Oldukça kalabalık olan nüfusu ve hijyenik olmayan yaşam koşulları ve yetersiz bir sağlık sistemine sahip olmasıyla bilinen ülkede, koronavirüs vakalarındaki bu keskin düşüş, akıllarda soru işareti yarattı. Her ne kadar maske kullanımı ülke genelinde yaygın olsa da yaşanan bu dramatik düşüş, sürü bağışıklığı ihtimalini yeniden gündeme getirdi.