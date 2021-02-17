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, 'ye seyahat yasağını 10 Mart'a kadar uzattı

, 'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından bu ülkeye yönelik uyguladığı uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzattı.

AA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 14:38 Son Güncelleme: 17.2.2021 14:42 ABONE OL
İran, İngiltere'ye seyahat yasağını 10 Mart'a kadar uzattı

İran, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından bu ülkeye yönelik uyguladığı uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzattı.

10 MART'A KADAR UZATILDI

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, "İngiltere'ye gidiş-dönüş uçuşlarının askıya alınması 20 İsfend'e (İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 10 Mart) kadar uzatıldı." dedi.

Zibahş, "Koronavirüsün yaygınlığı göz önüne alındığında bu durum muhtemelen bu yılın sonuna kadar (20 Mart) devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından ilk kez 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu.

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İran, İngiltere'ye seyahat yasağını 10 Mart'a kadar uzattı
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