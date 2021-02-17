Japonya’da iktidar partiden kadınlara skandal muamele! 'Ses çıkarmasınlar'

Olimpiyat Komitesi'nde yaşanan bu skandalın ardından şimdi de iktidar partisi kanadından çok tartışılacak bir teklif geldi.

İktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP), yeni sunduğu bir tasarıda, parti bünyesinde görev yapan kadın vekilleri komite toplantılarına "yalnızca gözlemci" olarak katılmalarına yönelik bir öneride bulundu.

DÜŞÜNCELERİNİ "SEKRETERLİĞE" İLETECEKLER

Bu tasarıya göre parti içinde sadece 5 kişi olan kadın üyeler, komite toplantılarında sesli fikir beyanında bulunamayacak. Toplantılarda "sessizce" gözlemci olarak yer alabilecekleri maddesinin yer aldığı tasarıya göre kadın vekiller, toplantıda konuşulanlara dair görüşlerini ayrı olarak parti sekreterliğine iletebilecek.