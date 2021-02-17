Japonya’da iktidar partiden kadınlara skandal muamele! 'Ses çıkarmasınlar'

Japonya, hükümetin kadınlara yönelik uyguladığı ayrımcılık skandallarıyla çalkalanıyor. Japon toplumunda sık sık kadınlara yapılan "ikinci sınıf insan" muamelesinin, devlet eliyle körüklenmesiyle son zamanlarda birbiri ardına endişe verici gelişmeler yaşandı.
OLİMPİK KOMİTEDE SKANDAL İFADELER
Geçtiğimiz haftalarda, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro'nun kadınlara yönelik kullandığı skandal ifadeler, kamuoyuna damgasını vurmuştu. Yoşiro, Olimpiyat Komitesi toplantısında sunulan "yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayısının yüzde 20'den 40'a çıkarılması" önerisine verdiği yanıtla eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Öneriyi, "Kadınlar çok rekabetçi. Kadın bir üye konuşmak için el kaldırınca diğerleri de konuşması gerektiğini düşünüyor. Kadın üye sayısını artırırsanız süre kısıtlaması konusunda başınıza iş açılır. Sözlerini ne zaman sonlandıracaklarıyla ilgili sorunları var." ifadeleriyle reddeden Yoşiro, aldığı tepkiler sonrasında özür dileyip istifa etmişti.
Olimpiyat Komitesi'nde yaşanan bu skandalın ardından şimdi de iktidar partisi kanadından çok tartışılacak bir teklif geldi.
İktidardaki Liberal Demokratik Parti (LDP), yeni sunduğu bir tasarıda, parti bünyesinde görev yapan kadın vekilleri komite toplantılarına "yalnızca gözlemci" olarak katılmalarına yönelik bir öneride bulundu.
DÜŞÜNCELERİNİ "SEKRETERLİĞE" İLETECEKLER
Bu tasarıya göre parti içinde sadece 5 kişi olan kadın üyeler, komite toplantılarında sesli fikir beyanında bulunamayacak. Toplantılarda "sessizce" gözlemci olarak yer alabilecekleri maddesinin yer aldığı tasarıya göre kadın vekiller, toplantıda konuşulanlara dair görüşlerini ayrı olarak parti sekreterliğine iletebilecek.
Gündeme gelen parti içi tasarısının ülkede geniş çapta eleştirileri beraberinde getirmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan LDP Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, tartışmaların "yersiz" olduğu yorumunda bulundu. Yaptığı açıklamada, yeni tasarının ayrımcı olmadığını savunan 82 yaşındaki isim, kadın vekillerin gözlemci olarak odada bulunmasının parti içi karar mekanizmalarını anlamaları için oldukça önemli olduğu ifadelerini kullandı.
Tasarının ayrımcı bir yanı bulunmadığını savunan Nikai'nin bu açıklamaları, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.