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NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri , Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 21:59 ABONE OL
NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

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NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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