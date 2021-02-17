Putin'den parlamento seçimleri açıklaması: Dış müdahaleye izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yapılacak parlamento seçiminde ülkenin egemenliğine yönelik dış müdahalelere izin vermeyeceklerini bildirdi.

Putin, parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinde sonbaharda yapılacak parlamento seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İZİN VERMEDİK VERMEYECEĞİZ

Seçimlere müdahaleyi engelleme konusunda bütün siyasi partilerin mutabık olduğunu kaydeden Putin, "Bu seçimi her türlü dış müdahale girişimlerinden korumakla yükümlüyüz. Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin veremeyiz ve vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

BİLİŞİM ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Öte yandan Putin, çeşitli platformlara kullanıcı erişimini kısıtlayan bilişim şirketlerinin eylemlerinin ciddi tehdit olduğunu dile getirerek, bu şirketlerin ABD'de de benzer eylemlerde bulunduğunu anımsattı.

Putin, "Eğer bu şirketler kendi ülkelerinde de böyle davranırsa, kendilerini ayrıcalıklı görerek başkalarına nasıl davranacak? Bu ciddi bir sorun. Bunu elbette önceden düşünmeliyiz." diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasından sonra muhalifler sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz protesto düzenlemişti. Polis müdahalesi ile gösterilere izin verilmemesi üzerine muhalifler ülkede 19 Eylül'de yapılacak parlamento seçimine hazırlanacaklarını duyurmuştu.

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