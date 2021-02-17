Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

Yalnızca Estonca, Rusça veya İngilizce olarak üretilen aşı sertifikaları tanınacak ve daha önce Covid geçiren ziyaretçilerin bir doktor sertifikasının yanı sıra artık negatif olduğunu gösteren yeni bir PCR testi sunması gerekecek.

GÜRCİSTAN

Asya ve Avrupa arasındaki kavşak noktasında bulunan Gürcistan, tamamen aşılanmış turistler için kısıtlamaları kaldırmayı tercih eden ülkeler arasında.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde herhangi bir Covid-19 aşısından iki doz alan tüm ziyaretçilerin negatif PCR testi yapmadan ülkeye girmesine izin verildiğini açıkladı.

Aşılanmamış yolcular, seyahatten önce 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu sunmalıdır ve ayrıca, kalışlarının üçüncü gününde "masrafları kendilerine ait olmak üzere" ikinci bir teste girmek zorundadır.