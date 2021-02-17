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Son Dakika Haberi | dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

Son dakika haberi... salgını seyahat endüstrisine zarar vermeye devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki sayısız ülke, risk grubundaki vatandaşlarını aşılıyor. ’de aşılanan kişi sayısı 4 buçuk milyonu geçerken toplam yapılan aşı sayısı 5 buçuk milyona yaklaştı. Bu arada , Şubat ayı sonuna kadar, ülkedekilerin Covid-19'a karşı tamamen aşılandığını belgeleyen bir dijital pasaportu uygulaması başlatma planını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 14:44 Son Güncelleme: 17.2.2021 14:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

Başlıca Covid aşılarının yaklaşık %95 oranında etkili olduğuna işaret etmeye değer olsa da, bu da aşılanmış kişilerin yine de enfekte olabileceği ve virüsü başkalarına yayabileceği anlamına geliyor ancak birçok ülke aşı pasaportu ve gelen turistlerin aşı vurulduğuna dair belge için hazırlık yapıyor. Bazı ülkeler ya tamamen aşılanmış turistler için kısıtlamaları kaldırmayı ya da onları önemli ölçüde kolaylaştırmayı seçiyor.

Estonya'dan Seyşel Adaları'na, aşısı olan turistlere yeniden açılan yedi destinasyon:

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

ESTONYA

Estonya, AB turistleri için zorunlu karantina şartlarını kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda son altı ayda geçirip geçirmedikleri konusunda belge zorunluluğunu da kaldırdı.

Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği tarafından onaylanan üç aşı olan Moderna, Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca yerine dünya çapında dokuz tedarikçiden aşı olanları da kabul ediyor.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

Yalnızca Estonca, Rusça veya İngilizce olarak üretilen aşı sertifikaları tanınacak ve daha önce Covid geçiren ziyaretçilerin bir doktor sertifikasının yanı sıra artık negatif olduğunu gösteren yeni bir PCR testi sunması gerekecek.

GÜRCİSTAN

Asya ve Avrupa arasındaki kavşak noktasında bulunan Gürcistan, tamamen aşılanmış turistler için kısıtlamaları kaldırmayı tercih eden ülkeler arasında.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde herhangi bir aşısından iki doz alan tüm ziyaretçilerin negatif PCR testi yapmadan ülkeye girmesine izin verildiğini açıkladı.

Aşılanmamış yolcular, seyahatten önce 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu sunmalıdır ve ayrıca, kalışlarının üçüncü gününde "masrafları kendilerine ait olmak üzere" ikinci bir teste girmek zorundadır.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

İZLANDA

İzlanda da yeni uygulamalara geçen ülkelerden biri oldu. 1 Mayıs'tan itibaren, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'den tamamen aşılanmış yolcular, İzlanda'ya geldiklerinde karantinayı atlayabilirler ve negatif PCR testi göndermeleri gerekmeyecektir.

Üç ana aşısından birinin iki dozunu olduklarını belgeleyen ziyaretçiler, sınır kısıtlamalarından muaf olacak.

Ülke ayrıca, "insanların ülkeler arasında dolaşımını kolaylaştırmak için" aşılanmış İzlandalı vatandaşlara dijital "aşı sertifikaları" vermeyi planlıyor.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

ROMANYA

Aşı yaptırdıktan sonra Romanya'ya gelen tüm yolcular, 18 Ocak'tan beri varışta karantinadan muaf tutuluyor.

Yeni kurallar, Avrupa ülkesinin Acil Durumlar Ulusal Komitesi (CNSU) tarafından açıklandı ve ziyaretçilerin ve geri dönenlerin zorunlu izolasyonu önlemek için iki doz aşı olduklarına dair kanıt göstermeleri gerektiğini şart koştu.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

SEYŞELLER

Ocak ayında Seyşeller, 'a karşı aşılanmış turistlerin karantina gereksinimlerini ortadan kaldırmak için artan sayıda ülkeler arasına katıldı.

Tamamen aşılanmış ziyaretçilerin artık 10 gün boyunca karantina altına almak zorunda kalmadan Tanzanya kıyılarında bulunan Seyşeller'e girmelerine izin verilmektedir.

Bununla birlikte, herhangi bir Covid-19 aşısının iki dozunu da almış olanların, seyahatten önce 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucunun yanı sıra, ulusal sağlık otoritelerinden tam olarak olduklarını doğrulayan bir sertifika sunmaları gerekmektedir.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

KIBRIS RUM KESİMİ

Aralık ayında Kıbrıs, tamamen aşılanmış yolcuların karantinaya girmek zorunda kalmadan ülkede gezmelerine izin verme planlarını açıklayan ilk destinasyon oldu.

Ayrıca, aşısının her iki dozunu da olduklarına dair belge sunan ziyaretçilerin, varışta negatif bir PCR testi sonucu vermeden ziyaret etmelerine izin verilecek.

Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı

Bu, muhtemelen yalnızca ülkenin güvenli seyahat listesindeki ülkelerden gelenler için geçerli olacak. Ancak Kıbrıs geçtiğimiz günlerde İsrail ile aşılanmış turistlerin ülkeler arasında kısıtlama olmaksızın seyahat etmelerine izin veren bir anlaşma imzaladı.

Şu anda Kıbrıs'ı ziyaret etmesine izin verilen yolcular, seyahatten 72 saat önce negatif bir PCR testi yaptırma veya varışta teste olma seçeneğine sahip.

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Son Dakika Haberi | Covid-19 dijital aşı belgesi dönemi başlıyor! Bu ülkeler aşı olan vatandaşlara kapılarını açtı
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