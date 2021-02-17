Son dakika haberi: İngiltere'de şaşırtan deney: Bilinçli olarak Covid-19 bulaştıracaklar!

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

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