ABD basınından tarihi itiraf: 5 milyon Suriyeliyi Türkiye kurtardı

Türkiye'nin sınırında terör örgütleri YPG / PKK ve DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonların ne denli önemli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Üstelik bu kez gerçekleri dile getiren ABD medyası oldu. Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Beşar Esad'ın saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "ancak milyonlarcası için imkân sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazdı.20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın dünyada eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" denildi. Yazıda, "Savaşın son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Esad güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var" denildi.Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir, gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönmemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız" değerlendirmesinde bulundu.YAZIDA, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi. Haberde, "Türkiye yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda" ifadesine yer verildi.