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ABD'den bomba son dakika görüntüleri! Tüp ve su için uzun kuyruklar oluştu

'nden olay görüntüler! Son dakika bilgisine göre ABD'nin eyaletinde kar fırtınası sonrası elektrik kesintileri devam ederken market önlerinde uzun kuyruklar görüldü. Yaşanan bu kaosu andıran görüntülerin ardınan yağmanın önüne geçmek için ABD polisi sokağa indi. İşte ABD'den son dakika görüntüleri...

Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:44 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:54 ABONE OL
ABD'den bomba son dakika görüntüleri! Tüp ve su için uzun kuyruklar oluştu

Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal diye nitelenebilecek görüntüler yaşandı. Elektrik ve su kesintileri büyük mağduriyet oluşturdu. 4 milyondan fazla kişi tamir edilmeyen hatlar nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldı. Kesintilerden sadece evler değil iş yerleri de etkilenince dağıtım ve tedarik problemleri de yaşandı.

Yağmanın önüne geçmek için güvenlik görevlileri sokağa indi. Marketlerden kişi başı en fazla 15 ürün alma izni verildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU!

Soğuk nedeniyle evlerde ve iş yerlerinde su boruları patladı. Yetersiz elektrik su dağıtımını da etkiledi. Sular idaresi yeterli su kaynağı olmadığını ve kesintilerle su verileceğini açıkladı. Ardından da su kullanma kılavuzu yayınladı.

Şebekelerde suyun mutlaka iki dakika kaynatıldıktan sonra kullanılması gerektiği açıklandı. Houston başta olmak üzere Teksas'ın bir çok şehrinde parklardaki çeşmelerde su kuyrukları oluştu.

ENERJİ KRİZİ TÜP KUYRUĞUNA NEDEN OLDU

ABD'nin Teksas eyaletinde olumsuz hava şartlarıyla birlikte enerji krizi her geçen gün daha da büyüyor. Çürük altyapıdan dolayı meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle, milyonlarca kişi günlerdir karanlığa ve soğuğa mahkum şekilde hayatlarına devam ederken, eyalete bağlı Houston şehrinde oluşan su kuyruklarının yanı sıra tüp kuyrukları da kameralara yansıdı.

Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu.

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ABD'den bomba son dakika görüntüleri! Tüp ve su için uzun kuyruklar oluştu
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