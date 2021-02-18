ABD'den bomba son dakika görüntüleri! Tüp ve su için uzun kuyruklar oluştu

Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal diye nitelenebilecek görüntüler yaşandı. Elektrik ve su kesintileri büyük mağduriyet oluşturdu. 4 milyondan fazla kişi tamir edilmeyen hatlar nedeniyle günlerdir elektriksiz kaldı. Kesintilerden sadece evler değil iş yerleri de etkilenince dağıtım ve tedarik problemleri de yaşandı.