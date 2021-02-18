ABD’nin Teksas eyaletinde elektrik kesintisi korkutuyor! Koronavirüs hastaları tehlikede…

Tarihi bir kar fırtınasının vurduğu ABD'nin Teksas eyaleti, günlerdir korkunç bir soğuğa teslim olmuş durumda. Yoğun tipi, soğuk ve kar nedeniyle şimdiye dek en az 21 kişinin hayatını kaybettiği eyalette milyonlarca kişi bir yandan da elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.15 Şubat'tan bu yana 1.3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı Houston kentinde yaşana sıkıntı, birçok trajediyi de beraberinde getirdi.
DONDURUCU SOĞUKLAR CAN ALIYOR
Dün basına yansıyan haberlere göre bölgede bulunan barınaklardaki maymun, lemur ve kuşlar elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan telef olmuşken, yaşanan kesinti birçok insanın hayatını da riske atmaya devam ediyor.
Özellikle yoğun koronavirüs vakalarıyla karşılaşıldığı bilinen eyalet genelinde yüzlerce koronavirüs hastası, solunum cihazlarını kullanamadıkları için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.
KORONAVİRÜS HASTALARI TEHDİT ALTINDA
Soğukta hayatta kalmak için elektrik olmadan, gaz sobası gibi seçeneklere yönelmek zorunda kalan insanlar karbon monoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalırken ABD medyasına yansıyan son görüntülerde koronavirüs tedavileri evde devam eden ağır hastaların yaşadığı ölüm kalım mücadelesi, ses getirdi.
CNN'in haberine göre Jose Limon isimli koronavirüs hastası yaşlı adam, günlerdir süren elektrik kesintisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Çektiği bir video ile yetkililere seslenen yaşlı adam, 3 hafta yoğun bakım ünitesinde kaldığını, solunum cihazına bağlı kalması şartıyla taburcu edildiğini, ancak yaşanan kesinti nedeniyle solunum cihazını kullanmadığını söyledi.
Çektiği videoda "Çok gerginim, elektrikler ne zaman gelecek bilmiyorum" ifadelerini kullanan yaşlı adamın videosu, ABD yetkililerine eleştirileri de beraberinde getirdi.