ABD’nin Teksas eyaletinde elektrik kesintisi korkutuyor! Koronavirüs hastaları tehlikede…

Tarihi bir kar fırtınasının vurduğu ABD'nin Teksas eyaleti, günlerdir korkunç bir soğuğa teslim olmuş durumda. Yoğun tipi, soğuk ve kar nedeniyle şimdiye dek en az 21 kişinin hayatını kaybettiği eyalette milyonlarca kişi bir yandan da elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.15 Şubat'tan bu yana 1.3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı Houston kentinde yaşana sıkıntı, birçok trajediyi de beraberinde getirdi.