Bill Gates’ten iklim kriziyle mücadele önerisi: Yapay olanını tüketin…

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve son günlerde sık sık koronavirüs salgını ve dünyayı bekleyen diğer tehlikelere karşı açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, şimdi de iklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
ET TÜKETİMİ BÜYÜK BİR TEHLİKE
Geçtiğimiz günlerde, 'İklim Felaketi Nasıl Önlenir' adlı yeni kitabının tanıtımı çerçevesinde iklim kriziyle koronavirüs salgınını kıyaslayan ve iklim değişikiliğinin dünya için koronavirüsten çok daha büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Gates, şimdi de gıdanın geleceğine dair yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.
Dijital platformda kazandığı para ile tarım arazisine yatırım yapan ve satın aldığı 242 bin dönümlük arazi ile ABD'nin en fazla tarım arazisine sahip olan Gates'in bu hamleleri, uzun süredir tarım sektörünün, teknoloji sektörünün önüne geçtiği tartışmalarını da beraberinde getiriyordu.
"ZENGİN ÜLKELER YAPAY ET TÜKETSİN"
Tarımsal üretimlere ilişkin Technology Review sitesine konuşan Gates, insanlık için gıdanın geleceğine dair verdiği demeçte yapay etin önemine vurgu yaptı. Et tüketimi için yetiştirilen ineklerin çıkardığı gazların, küresel ısınmadaki payının çok büyük olduğunu söyleyen Gates, zengin ülkelerin bu hayvanların yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini açıkladı.
Gerçek et yerine laboratuvar koşullarında üretilen hayvan hücrelerinden yapılacak etin tüketilmesi çağrısı yapan ve böylelikle metan gazı salınımını ciddi ölçüde artıran hayvan yetiştiriciliğine gerek kalmayacağını vurgulayan Gates, et talebi artışının sürdürülebilir olmadığını belirtti.
"TADINA ZAMANLA ALIŞABİLİRİZ"
"En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini zannetmiyorum. Tüm zengin ülkelerin tamamen yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tadının farklı olmasına zamanla alışılabilir. Ayrıca zamanla tadının iyileştirileceği iddiaları var." ifadelerini kullanan Gates'in bu açıklamaları oldukça ilgi çekti.
Gates daha önce yaptığı açıklamalarda "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" sözlerini kullanmıştı.