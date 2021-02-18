Bill Gates’ten iklim kriziyle mücadele önerisi: Yapay olanını tüketin…

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve son günlerde sık sık koronavirüs salgını ve dünyayı bekleyen diğer tehlikelere karşı açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, şimdi de iklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

ET TÜKETİMİ BÜYÜK BİR TEHLİKE

Geçtiğimiz günlerde, 'İklim Felaketi Nasıl Önlenir' adlı yeni kitabının tanıtımı çerçevesinde iklim kriziyle koronavirüs salgınını kıyaslayan ve iklim değişikiliğinin dünya için koronavirüsten çok daha büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Gates, şimdi de gıdanın geleceğine dair yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.