Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı: Kırım'da gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz

: 'da gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz

'nca, 'da  Türklerinin evlerine yapılan baskınlar ve alınan gözaltı kararlarının endişeyle karşılandığı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 15:47 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı: Kırım'da gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Kırım'da Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlar ve alınan gözaltı kararlarının endişeyle karşılandığı bildirildi.

SON VERİLMESİ ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz. Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri'nden 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı: Kırım'da gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA