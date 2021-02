Google, Rupert Murdoch'un şirketlerine telif ödeyecek! 1 milyar dolarlık taahhüt...

Teknoloji şirketi Google ve Milyarder iş insanı Rupert Murdoch'a ait News Corporation üç yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. New Corporation aralarında The Wall Street Journal, the Times, Australian, Sky News, Fox News ve The Sun gibi dünya genelinde yayıncılık faaliyetinde bulunan pekçok haber şirketinin birleşiminden oluşuyor.