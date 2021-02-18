Google, Rupert Murdoch'un şirketlerine telif ödeyecek! 1 milyar dolarlık taahhüt...

AVUSTRALYA'DA HABER MEDYASI PAZARLIK YASASI PARLAMENTO'YA SUNULDU

Öte yandan anlaşma, Avustralya hükümetinin Google ve Facebook'u Avustralyalı medya şirketleriyle tahkime girmeye zorlama ve onları yalnızca haber makalelerinin alıntıları için değil, aynı zamanda haber web sitelerine verilen bağlantılar için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının ardından geldi. "Haber Medyası Pazarlık Yasası" ile Google ile Facebook'un medya şirketilerine kullandıkları içeriklerin için ödeme yapması amaçlanıyor. Bu kapsamda ülkedeki Seven ve Nine TV ağları da dahil olmak üzere, tasarının bazı büyük destekçileri, geçtiğimiz hafta Google'ın News Showcase'inde yer almayı kabul etti.



Bu hafta ise, Haber Medyası Pazarlık Yasası onaylanması için parlamentoya sunuldu. Daha önce, Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu. Facebook, önceki gün yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu.

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