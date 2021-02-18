Hindistan’da sürü bağışıklığı iddiası

genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti.Sağlık Ofisi: Evde bile maske takılmasını tavsiye etti.En yaşlı gruptakilerin üçte birinin aşı sonrası bağışıklık geliştirmeye başladığı 24 Ocak'tan bu yana 80 yaş ve üstündeki ölümler % 62 düştü.Başkan Joe Biden, yıl sonuna kadar salgının bugünkünden çok daha gerilemiş olacağına inandığını belirtti.19 bin 590 yeni vaka kaydedildi.Günlük vaka sayısı 13 bine düştü.Tahran'da 5-17 yaş arası kişilere, virüs bulaşma hızında artış gözlendi.Son 24 saatte 336 can kaybı.ABD'yi geçerek en çok ölüm ve vaka bildiren ülke olması bekleniyordu, ancak günlük vakalar 100 binden 11 bine kadar geriledi. Bilim insanları bu düşüşün nedenlerini araştırıyor. Ya sürü bağışıklığı oluştu ya da Hintliler önceden virüse karşı koruyuculuğa sahipti.