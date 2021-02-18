İngiltere’de akılalmaz olay! Bebeğini satmaya çalışan kadın…

Çocuğun yaşadığı evin tespitinin ardından bir başka korkunç gerçek de ortaya çıktı. 34 yaşındaki annenin bir diğer çocuğuna kafese dönüştürülmüş ahşap bir karyolaya hapsettiğini fark eden polis, kadının daha önce de çocuğunu 1 milyon sterline satmaya çalıştığını belirledi.

MAHKEME "ÇOCUKLARINA BAKMAYA DEVAM ETSİN" DEDİ

Hakkında kamu davası açılan kadın, o tarihten bu yana yargılanırken, mahkemeden çıkan sonuç, şoke etti. Buna göre İngiliz mahkemesi, kadını çocuk ihmalkarlığından suçlu buldu ancak çocuklarına bakmaya devam etmesine hükmetti.