Merkel, maske takmayı unuttu! Telaşlı anları kameralara yansıdı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 10 bin 207 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606'ya yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 534 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 66 bin 698 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 165 bin 900 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 128 bin 8 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.85 olarak tespit edildi.