Son dakika | Rehin alınan Türk gemici dehşet anlarını anlattı: Kapıyı açtıklarında Kelime-i Şehadet getirdik

21 GÜN BİTMEK BİLMEDİ

Esir olarak geçirdikleri 21 günün bitmek bilmediğini anlatan 2.5 yıllık evli gemici Akman, "21 gün 21 yıl gibi geldi. Ölümle burun buruna geldik. 33 yaşındaki ablam Derya Efe kanser hastası. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri de o oldu. 3 yıldır kanserle savaşıyordu. Durumu iyiye gidiyordu. Benim esir alındığımı öğrenince hastalığı kötüleşti. Şimdi ışın tedavisi olacak" dedi.