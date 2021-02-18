Son dakika | Rehin alınan Türk gemici dehşet anlarını anlattı: Kapıyı açtıklarında Kelime-i Şehadet getirdik

Son dakika haberi... Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi 'Mozart', 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinden Capetown'a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov'u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan'ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü. Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu. Rehin alınan ve kurtarılan 15 gemiciden biri de İzmirli 32 yaşındaki Erdi Akman'dı. Akman yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
21 GÜN BİTMEK BİLMEDİ
Esir olarak geçirdikleri 21 günün bitmek bilmediğini anlatan 2.5 yıllık evli gemici Akman, "21 gün 21 yıl gibi geldi. Ölümle burun buruna geldik. 33 yaşındaki ablam Derya Efe kanser hastası. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri de o oldu. 3 yıldır kanserle savaşıyordu. Durumu iyiye gidiyordu. Benim esir alındığımı öğrenince hastalığı kötüleşti. Şimdi ışın tedavisi olacak" dedi.
EŞİMLE DUYGU PATLAMASI YAŞADIK
Eşi ile havalimanında karşılaşınca konuşamadıklarını, birbirlerine sarılıp ağladıklarını anlatan Akman, "Eşim çok dirençli durmuş. Şirketle yapılan görüşmelerde 'en rahat eşinizdi' dediler. Ancak havalimanında karşılaşınca bir duygu patlaması yaşandı. Hem eşim hem ben ağladık" dedi.
BİRBİRİMİZLE HELALLEŞTİK
Yanlarında çalışma arkadaşlarının vurularak öldürülmesi nedeniyle kendilerinin de öldürüleceğini düşündüklerini dile getiren Akman, "Yaralanan arkadaşımızın göğüs kafesine tampon yaptık. Kan akışını kesmeye çalıştık. Ancak başarılı olamadık. Gözümüzün önünde vefat etti. Arkadaşımız ölünce ağladık. Birbirimizden helalle kelime şahadet getirdik. Korsanlar 6-7 saat boyunca saklandığımız makine dairesinin kapısını kırmaya çalıştılar. Sonunda içeri girdiler. İçeride kilitliyken hep duan ettik. Kapı kırılıp içeri girdiklerinde Kelime-i şehadet getirdik. Öleceğimizi düşündük" diye konuştu.