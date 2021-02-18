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’da feci görüntü! Hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü

'dan korkunç görüntüler geldi. Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasında hasta almaya giden , düşen çığ sonucu kar altında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Kar altında kalan sağlık çalışanlarının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 10:02 Son Güncelleme: 18.2.2021 10:08 ABONE OL
Rusya’da feci görüntü! Hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü

Rusya'nın güneydoğusundaki Sakhalin adasındaki Uglegorsk bölgesinde hasta almaya giden ambulans düşen çığın altında mahsur kaldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca kar altında kalan ambulansın içerisinde 3 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. Kar altında mahsur kalan sağlık çalışanları için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonunu an be an kamerayla kayda aldı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansta bulunan 3 kişinin, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve kazayı yara almadan atlattıkları açıklandı.

Rusya'da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü | Video

Rusya Meteoroloji Dairesi Rosgidromet,Sakhalin adasında hava sıcaklığının -20 derecenin altında olduğunu ifade etti.

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Rusya’da feci görüntü! Hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü
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