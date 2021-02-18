Sevgilisinin çocuğunu doğuran kadın hayatının şokunu yaşadı! Hastaneden dönünce…

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 29 yaşındaki erkek arkadaşı Ryan Shelton ile uzun süreli bir birlikteliği ve bir çocuğu olan 24 yaşındaki Jess Aldridge, ikinci kez hamile kalmasının ardından sevgilisi ve çocuğuyla birlikte annesinin ve annesinin eşinin yaşadığı eve taşındı.