Sevgilisinin çocuğunu doğuran kadın hayatının şokunu yaşadı! Hastaneden dönünce…

Akıllara durgunluk veren bir aldatma hikayesi, İngiltere'nin Gloucestershire kentinde yaşandı. Halk arasında son dönemlerde oldukça yaygın olan, çiftlerin tasarruf etmek için aile evine dönme uygulaması, oldukça trajik sonuçlandı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre 29 yaşındaki erkek arkadaşı Ryan Shelton ile uzun süreli bir birlikteliği ve bir çocuğu olan 24 yaşındaki Jess Aldridge, ikinci kez hamile kalmasının ardından sevgilisi ve çocuğuyla birlikte annesinin ve annesinin eşinin yaşadığı eve taşındı.
Oldukça zorlu bir hamilelik geçiren genç kadın, doğum sancılarının artmasıyla birlikte annesi ve sevgilisi tarafından doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü.
Hastanede sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Aldridge, birkaç günün ardından hastaneden bebeğiyle birlikte ayrılarak eve döndü. Kimsenin kendini almamasından şüphelenen genç kadın, eve dönünce korkunç gerçekle yüzleşti.
Sevgilisinin ve annesinin aylardır aşk yaşadıklarını öğrenen genç kadın, öğrendikleri karşısında yıkıma uğradı.
Elinde yeni doğmuş bebeğiyle eve geldiğinde kayınvalide-damat ikilisinin şehrin 30 mil ötesinde yeni bir ev tutarak beraber yaşamaya başladıklarını öğrenen Aldridge, İngiliz medyasına verdiği demeçte bu ihanetten sonra kendisini toparlayamadığını anlattı.
Annesinin ve sevgilisinin çok yakın olduklarını, fakat bunun basit bir flörtleşmeden öteye gitmediğini düşündüğünü açıklayan genç kadın, sevgilisinin durumu kendisine SMS atarak bildirdiğini söyledi.
Sevgilisinin ardından annesinin de kendisine mesaj attığını ve "aşık olmaktan kendimizi alıkoyamadık" yazdığını belirten genç kadın, iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kaldı.
Anne-damat çiftinin artık ilişkilerini saklamadığı ve Facebook'tan ilişkileri olduğunu ilan ettikleri öğrenilirken, genç kadın da iki çocuğuyla birlikte eskiden yaşadığı kiralık eve geri dönmek zorunda kaldı.