Son dakika: Atina'yı çeşme korkusu sardı! Yunan basınında panik havaları

Türkiye'nin, hidrografik-oşinografik ölçümler yapmak üzere 'TCG Çeşme' araştırma gemisinin, 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Orta Ege'deki çalışmaları ile ilgili olarak yayınladığı 0122/21 sayılı Navtex (denizcilere duyuru) Atina'da heyecan yarattı.





YUNAN BASININDA PANİK İFADELERİ

Yunan Deniz Kuvvetleri'nin 'her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu' belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde "Türk oşinografi gemisi, ilgili Navtex'te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor" denildi. Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme'nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de 'tahrik' teşkil ettiği öne sürüldü.





'O FORUMA YANIT' İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre: Yunan medyasında iki ülke heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin devam ettiği bir sırada, Türkiye'nin söz konusu Navtex ilanının nedenleri de tartışılıyor. Yunan 'Ta Nea' gazetesinde yer alan bir yorumda, 'Çeşme' ile ilgili Navtex'in, Türkiye'nin 11 Şubat'ta Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi. Söz konusu yorumda, istikşafi görüşmelerin 62'nci turunun mart başlarında Atina'da yapılmasının beklendiği bir sırada, Yunanistan hükümeti, 'Dostluk Forumu'nu düzenlemek için iyi zamanlama yapmamakla eleştirildi.



