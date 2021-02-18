Son dakika haberi| ABD'de mutasyonlu virüs üretildi: Koronavirüs aşısı olanların kan örneklerinde test...

GÜNEY AFRİKA'DA VARYANTI 31 ÜLKEDE SAPTANMIŞTI

Birçok ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görülen Güney Afrika varyantı, şu ana kadar 31 ülkede saptanmıştı. Bunların bazılarında başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere seyahat öyküsü olmayan vaka kümelenmelerine neden olduğu belirlenmişti.