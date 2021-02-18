Son dakika haberi: Türkiye'nin de aldığı Sinovac aşısı mutasyona karşı etkili mi? Sonuçlar açıklandı

Son dakika haberleri... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde birçok ülkede henüz deneme aşamasında olan birçok aşı kullanılırken Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den tedarik ettiği Sinovac aşısına dair umut veren bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'NİN KULLANDIĞI AŞIDA MUTASYON GELİŞMESİ

Çok sayıda koronavirüs mutasyonunun ortaya çıkması nedeniyle aşıların güvenilirliğine ve etki alanlarına dair tartışmalar sürerken, Sinovac aşısının Brezilyalı ortağı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.