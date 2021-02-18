Tarihi geri sayım başladı! Dünyanın gözü burada: Perseverance Mars'a başarılı iniş yaptı

PERSEVERANCE TSİ İLE KAÇTA MARS'A İNECEK?

Geçtiğimiz temmuz ayı sonunda uzaya fırlatılan Perseverance için artık beklenen an geldi. Perseverance'ın, 18 Şubat Perşembe yani bugün Mars'a inmesi planlanıyor. Keşif aracı Türkiye saati ile 23:48'de Jezero Krateri'ne iniş yapacak.

İLK SİNYAL İÇİN 7 DAKİKA BEKLEMEK GEREKECEK

Keşif aracı inişe geçtiğinde, saatte yaklaşık 20 bin kilometrelik bir hızla Mars'ın ince atmosferine dalacak.

Yaklaşık 11 km yükseklikteyken, paraşüt açılacak ve Perseverance ısı kalkanından ayrılacak. İticilerin de devreye girmesiyle araç, saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşlayacak.

İniş toplam 7 dakikada gerçekleşecek. Bu inişler, bilim dünyasında '7 dakikalık dehşet' olarak adlandırılıyor.

İnişin ardından Mars ekvatorunun hemen kuzeyinde 45 kilometre genişliğinde olan Jezero, Perseverance'ın yeni evi olacak.

İniş adresinin bu krater olma sebebi, Perseverance'ın cevaplamaya çalıştığı "Mars'ta yaşam var mıydı" sorunun cevabının burada saklı olduğu inancı.

Bilim insanları antik mikrobiyal yaşamın kalıntılarının burada olabileceğini düşünüyor.

PERSEVERANCE'IN İNİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Perseverance'ın inişi canlı olarak NASA TV'den ayrıca Twitter, YouTube, Facebook gibi platformlardan da yayınlanacak. Ancak iniş gerçekleşirken SpaceX'in yayınlarındaki gibi her ayrıntının görülebileceği bir yayın olmayacak. NASA'daki yetkililerin açıklamalarını, yorumlarını ve görevin ne durumda olduğuna dair bilgiler aktarılacak.

PERSEVERANCE'IN GÖREVİ NEDİR?

Perseverance, su geçmişi olan Jezero Krateri'nde mikro organizmaları araştıracak. Aslında mikrobiyolojik yaşama dair deliller arayacak.

Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı, ancak kraterin yapısı Salda Gölü'ne benziyor ve NASA çalışmalarını da Salda Gölü'nü esas alarak hazırladı. Perseverance, Ingenuity isimli özel tasarım bir helikopter de taşıyor. Cip büyüklüğünde olan Perseverance uzay aracının şimdiye kadar uzaya yollanmış en gelişmiş astrobiyolojik laboratuvara sahip olduğu belirtiliyor.