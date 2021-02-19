ABD, kutup soğuklarının pençesinde! Raflar bomboş, elektrik ve su yok...

TEKSAS'TA ELEKTRİK KESİNTİSİNİN ETKİLEDİĞİ NÜFUS 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

Son 4 günde 2 ila 5 milyon arasında kişinin elektrik kesintisi altında yaşadığı Teksas'ta, bugün ilk defa bu rakamın 1 milyonun altına indiği belirtilirken, "poweroutage.us" sitesi, eyalette 650 binden fazla ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğunu aktardı.

Elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen diğer bir eyalet Oregon'da da hala 100 binden fazla kişinin karanlıkta olduğu, elektrik kesintileri nedeniyle süper marketlerin buzdolaplarında bozulan tonlarca yiyeceğin çöpe atıldığı aktarıldı.