Facebook'tan hükümeti zora düşürme çabası! Skandal karar ne anlama geliyor?

Avustralya Hükümeti, Google ve Facebook'u haber yayıncılarına içeriklerinin paylaşımı karşılığında ödeme yapmaya zorlayacak yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sundu. Oylama ile kabul edilen yasa, Senato'ya sunulacak. Kısa süre içinde Senato'nun da onaylamasına kesin gözü ile bakılan düzenleme sonrası Google, ılımlı bir tavır sergilerken, Facebook agresif bir tutum takındı. Ülkedeki Covid aşılama sayfasına bile yasak koyan Facebook'un tutumu büyük tepki çekti. Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye değerlendirmede bulunan SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, "Facebook'un yaptığı açıklama küstahça. Bir çeşit güç gösterisi yapıyorlar." dedi.

"GOOGLE SERT TAVRINI BİR KENARA BIRAKTI"

Medya şirketlerine, ürettikleri içeriğin adil karşılığı olacak bir ödeme yapılmasını öngören teklif kapsamında yaşanan gelişmeleri ele alan Prof.Dr. Eraslan, "Yasa Tasarısı ilk ortaya çıktığı anda sosyal medya şirketleri teklife ılımlı bir yaklaşım sergilememiştir. Hatta Google Avustralya piyasasından çekilmeye yönelik sert adımlar atmıştır. Fakat sonrasında görüldüğü üzere Avustralya Hükümeti'nin geri adım atmamasıyla birlikte News Showcase isimli uygulamayı hayata geçirerek bu sert tavrını bir kenara bırakmıştır." dedi.