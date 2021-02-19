Facebook'tan hükümeti zora düşürme çabası! Skandal karar ne anlama geliyor?

Avustralya Hükümeti, Google ve Facebook'u haber yayıncılarına içeriklerinin paylaşımı karşılığında ödeme yapmaya zorlayacak yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sundu. Oylama ile kabul edilen yasa, Senato'ya sunulacak. Kısa süre içinde Senato'nun da onaylamasına kesin gözü ile bakılan düzenleme sonrası Google, ılımlı bir tavır sergilerken, Facebook agresif bir tutum takındı. Ülkedeki Covid aşılama sayfasına bile yasak koyan Facebook'un tutumu büyük tepki çekti. Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye değerlendirmede bulunan SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, "Facebook'un yaptığı açıklama küstahça. Bir çeşit güç gösterisi yapıyorlar." dedi.
"GOOGLE SERT TAVRINI BİR KENARA BIRAKTI"
Medya şirketlerine, ürettikleri içeriğin adil karşılığı olacak bir ödeme yapılmasını öngören teklif kapsamında yaşanan gelişmeleri ele alan Prof.Dr. Eraslan, "Yasa Tasarısı ilk ortaya çıktığı anda sosyal medya şirketleri teklife ılımlı bir yaklaşım sergilememiştir. Hatta Google Avustralya piyasasından çekilmeye yönelik sert adımlar atmıştır. Fakat sonrasında görüldüğü üzere Avustralya Hükümeti'nin geri adım atmamasıyla birlikte News Showcase isimli uygulamayı hayata geçirerek bu sert tavrını bir kenara bırakmıştır." dedi.
"RUPERT MURDOCH İLE YAPILAN ANLAŞMA İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTI"
Eraslan sözlerini şöyle sürdürdü:
Google'ın ilk etapta bu ve benzeri uygulamalara sıcak bakmaması aslında oldukça normaldir. Bunun sebebi ise yasanın hayata geçmesi ile birlikte yapacağı ödemeleri maddi kayıp olarak görmeleridir. Sürecin başında pazardan çekileceklerini belirtseler bile Avustralya yaklaşık 19 Milyon kullanıcının bulunduğu bir pazardır. Artık sosyal medya şirketleri de kayıplarını minumum seviyelerde tutabilmek için ulusal yasalara uyum sağlamak durumundadır. Dün de gördüğümüz üzere Google'ın Rupert Murdoch ile anlaşma yapması internet gazeteciliğinde yeni bir devri başlatmıştır diyebiliriz."
"FACEBOOK'UN AÇIKLAMASI KÜSTAHÇA, GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR"
Avustralya Hükümeti'nin kararına Google'ın aksine Facebook'un tavrı sert oldu. Facebook, agresif tavırlar ve sert çıkışlar gerçekleştirirken, yasaklama yoluna gitti. Ülkede birçok devlet kurumu sayfası bile kısıtlandı. Facebook, yasanın medya şirketlerine sağladığı faydanın, medya şirketlerinin Facebook'a sağladığı faydadan çok daha yüksek olduğunu savunuyor.
Bu tavrı da değerlendiren Prof.Dr. Levent Eraslan şu ifadeleri kullandı:
Facebook yasaya karşı sert tutumunu sürdürürken; yasanın medya şirketlerine sağladığı faydanın, medya şirketlerinin Facebook'a sağladığı faydadan çok daha yüksek olduğunu savunuyor. Dün itibari ile ise Avustralyalı kullanıcıların, Facebook'ta haber paylaşması yasaklandı.
Eraslan'ın yasağa dair açıklamaları şöyle;
"Facebook'un yasaya karşı göstermiş olduğu tutum oldukça şaşırtıcı. Haber paylaşımının engellenmesiyle kanserle mücadeleye yönelik sayfaların dahi yasağa takıldığı görülmektedir. Facebook'un yaptığı açıklama ise oldukça küstahça. Platform tarafından 'Yasa haber içeriğinin tanımı konusunda net bir sınır çizmediği için, yasadışı bir iş yapmamak adına geniş bir tanım benimsedik' şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu hamle aslında bir çeşit güç gösterisidir. Facebook'ta özellikle Covid aşılamalarının yapıldığı dönemde bu yasağın uygulamaya geçirilmesi ve pek çok yardım kampanyasının da yasaktan etkilemesinin amacı; platformun gücünün Avustralya Hükümeti'ne gösterilmesi, böylelikle hükümetin zor durumda bırakılması çabasıdır. Daha öncelerde liberal ve yasalara uyumlu olduğu düşünülen Zuckerberg grubunun son dönemlerde oldukça sert çıkışlar yaptığı görülmektedir. Ülkemizde de toplumsal bir tepki ortaya çıkana kadar herhangi bir temsilcilik oluşturmak istememiş ve yasayı yok saymışlardı. Sosyal medya devleri her ne kadar kendilerince hak ve özgürlükleri savunmaya yönelik hamleler yapıyormuş gibi gözükse de sonuç olarak ticari kaygıları bulunan şirketlerdir. Avustralya'da da yasakla ilgili tutumlarını ilerleyen süreçlerde hep birlikte göreceğiz.".