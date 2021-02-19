FETÖ, ABD halkına karşı bir tehlike

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam, Başkan Joe Biden'a Türkiye aleyhtarı bir mektup gönderen senatörler Marco Rubio ile Ron Wyden'a mektupla karşılık verdi. Amsterdam, mektubunda, senatörlerin Türkiye ile ilgili çizdikleri çerçevenin gerçeği yansıtmadığını ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynamış FETÖ üyelerinin "insan hakları kurbanı" gibi sunulmasının gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. "ABD hükümetinin en üst yasa yapıcı organının, Gülen organizasyonunun gerçek doğasını yanlış anlamayı sürdürmesi, iki müttefik arasındaki ilişki üzerinde gerginlik kaynağı olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Amsterdam, 6 Ocak'taki "Kongre baskını travmasını" yaşayan ABD'nin Türkiye'yi daha iyi anlayabileceğini söyledi. Amsterdam, "Umuyoruz ki ABD Senatosu FETÖ ile ilgili pozisyonunu yeniden değerlendirir ve onların Türk ve Amerikan halkına yönelik arz ettiği tehlike konusunda kendini biraz daha bilinçlendirir" dedi.