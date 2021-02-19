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'deki araştırmaya göre -BionTech aşısının ilk dozu Kovid-19'a karşı yüzde 75 etkili

'de yapılan bir araştırma ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının ilk dozunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 75 etkili olduğunu ortaya koydu. Tıp dergisi , İsrail'deki Sheba Sağlık Merkezinin aşısıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 19.2.2021 14:00 ABONE OL
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BionTech aşısının ilk dozu Kovid-19'a karşı yüzde 75 etkili

Araştırmaya göre, İsrail'de ocak ayında aşının ilk dozunun uygulandığı 7 binden fazla sağlık çalışanında aşılamadan sonraki 2 ile 4 hafta arasında enfekte olma oranı yüzde 75, semptom görülme oranı ise yüzde 85 azaldı.

Sheba Sağlık Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Arnon Afek, yaptıkları araştırmanın İngiliz hükümetinin vatandaşlarına tek bir doz aşılamaya başlama kararını desteklediğini belirtti.

Uzmanlar, bu araştırmanın Pfizer-BionTech aşısının ilk dozunun yüksek koruma sağladığını ortaya koymasından dolayı ikinci dozun 3 hafta yerine daha uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü desteklediğini ifade ediyor.

Böylece aşının ilk dozunun yapıldığı kişi sayısının kısa sürede artabileceği kaydediliyor.

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İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BionTech aşısının ilk dozu Kovid-19'a karşı yüzde 75 etkili
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