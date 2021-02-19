NASA, Mars’ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafını yayınladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dün "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurmuştu. Mars misyonu için ABD'den yapılan canlı yayın ve uzay keşif aracının paylaştığı ilk görüntüler dünyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Perseverance adlı uzay aracının Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi. Akabinde ikinci fotoğraf da Dünya'ya ulaştı. Kamera lenslerinin iniş nedeniyle tozlu olduğu görüldü.