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, ’ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafını yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () "Perseverance" adlı keşif aracı 'a başarılı bir şekilde iniş yapmıştı. NASA, Perseverance'ın inişi kamerasıyla çekilen Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafını yayınladı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 00:14 Son Güncelleme: 20.2.2021 00:16 ABONE OL
NASA, Mars’ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafını yayınladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, dün "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurmuştu. Mars misyonu için ABD'den yapılan canlı yayın ve uzay keşif aracının paylaştığı ilk görüntüler dünyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Perseverance adlı uzay aracının Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi. Akabinde ikinci fotoğraf da Dünya'ya ulaştı. Kamera lenslerinin iniş nedeniyle tozlu olduğu görüldü.

MARS'IN İLK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ RENKLİ FOTOĞRAFI YAYINLANDI

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde inmesinin ardından, iniş kamerası ile çekilen ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayınladı.

İşte o fotoğraf:

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NASA, Mars’ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafını yayınladı
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