O hastalık koronavirüste ölüm riskini artırıyor! Her 5 hastadan biri...

HER 5 HASTADAN BİRİ...

Elde edilen sonuçlar, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan her 5 diyabetli Kovid-19 hastasından 1'inin, hastaneye kaldırıldıktan sonraki 1 ay içinde hayatını kaybettiğini gösterdi.

Bunun yanı sıra düzenli insülin alan ileri düzey diyabet hastalarında Kovid-19'dan ölüm riskinin, insülin kullanmayan diyabet hastalarına göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirlendi.