Son dakika | Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez! Trump çifti böyle görüntülendi: Ayrı ayrı poz verdiler

BOŞANACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, klinik psikolog olan 55 yaşındaki Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, İngilz medyasına verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etmişti. Yeğen Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savunarak, "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin 45'inci Başkanı Trump, dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta veda ederek, görevini Başkan Joe Biden'a devretmişti.

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