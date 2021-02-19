Son dakika: Çin 'Tek çocuk' sınırını kaldırıyor! 50 yıldır yasaktı

İlgili eyaletlerdeki genç nüfusun başka şehirlere çalışmak için gittiği ve bunun bölgedeki ekonomik sistem, endüstriyel yapı ve sosyal politikalardaki sorunları yansıttığı belirtilen açıklamada, çocuk politikasının değişmesi durumunda nüfusun artışı ve bunun getireceği sosyal risklerin analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.

Heylongciang, Cilin ve Liaoning'de yapılacak bu çalışmanın nüfus politikasının tamamen kaldırılması konusunda "pilot program" olarak hizmet etmesi bekleniyor.