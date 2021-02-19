Suriye’de çözüm Libya’da fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meselelerin de değerlendirildiğini aktardı. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Kremlin'den yapılan açıklamadaysa, iki liderin Rus koronavirüs aşılarının Türkiye'ye tedarik edilmesi ve aşıların Türkiye'de üretilmesi olasılıkları hakkında da görüştükleri belirtildi. Ülkeleri arasındaki ortak enerji projelerinin ilerleyişini de ele alan liderler, temasta kalacakları konusunda anlaştı. Putin'in terör örgütü PKK'nın 13 Türk'ü şehit etmesinden dolayı taziye mesajını da ilettiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de telefonda görüştü. Tatar'ın şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili'ni kutlayan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da verilmeye devam edeceğini vurguladı.