YPG/PKK, 61 öğretmeni kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işlediği insanlık suçlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Teröristler hakkında her gün yeni suçlar ortaya çıkmasına rağmen Avrupa ve ABD, militanları korumayı sürdürüyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde, 1,5 ayda dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıkladı.Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgelerde 1 Ocak-15 Şubat'ta alıkonulan öğretmenlere yönelik hazırladığı raporunu Anadolu Ajansı ile paylaştı. Terör örgütünün Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde örgütün saflarına katılmayı reddeden 550 öğretmenin peşine düştüğü bildirildi.Raporda açıklamalarına yer verilen öğretmenlerden Ahmet Şamti, örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest kaldığını söyledi. SNHR'nin telefon görüşmesi yoluyla ulaştığı Deyrizorlu öğretmen Halit Ömer, YPG/PKK'nın saflarına katılmadığı için okulla ilişiğinin kesildiğini aktardı.İlk olarak 2016'da ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, dayattığı müfredatı, 2020'nin ortasında 12. sınıflara taşımıştı. Örgüt, Esad rejimine bağlı okullara da el koymuş ve eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti. Terör örgütü, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı önyargılı görüşler aşılıyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin desteklediği YPG/SDG'nin Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklama yapmasından kaygı duyup duymadığını ifade etmekten kaçındı.SNHR'nin raporuna göre, YPG/ PKK tarafından alıkonulan 176'sı kadın en az 3 bin 784 tutuklu bulunuyor. Bunlardan en az 2 bin 147'sinin akıbeti belirsiz.