ABD Kongre baskını davasında yeni gelişme! Sorumlular belli oldu

ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi. Kongre baskınının azmettiricis, rolündeki Donald Trump'ın, hakkındaki suçlamalardan aklanmasının ardından gelen açıklama, dikkatleri bir kez daha olaylı baskına çekti.

6 KİŞİYE KARŞI KOMPLO SUÇLAMASI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun üyeleri olan Graydon Young, Kelly Meggs, Connie Meggs, Laura Steele, Sandra Parker ve Bennie Parker'ın ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'taki Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.